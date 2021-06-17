Приштина, , 17:07 — REGNUM В Косово не могут существовать объединения на этнической основе. Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 17 июня.

Так Курти ответил на заявление посла США в сепаратистском Косово Филиппа Коснета, который напомнил Приштине, что она обязана выполнить Брюссельское соглашение, подписанное в 2013 году, и сформировать на территории края Сообщество сербских муниципалитетов.

«Я не считаю, что конституционное и правовое устройство Косово допускает формирование сообществ на этнической основе. Может существовать ассоциация муниципалитетов, созданная по географическому или экономическому принципу», — приводит слова Курти портал «Коссев».

По мнению Курти, косовские сербы не хотят формирования Сообщества сербских муниципалитетов, этого хотят сербские политики.

Напомним, что в соответствии с Брюссельским соглашением между Белградом и Приштиной, албанская сторона должна формировать на территории южного сербского края Сообщество сербских муниципалитетов из тех территориальных единиц, где большинство населения составляют сербы. Однако албанские сепаратисты отказываются выполнить этот пункт соглашения.