Бишкек, , 17:04 — REGNUM Парламент Киргизии в третьем (финальном) чтении сегодня, 17 июня, одобрили проект закона «О некоммерческих организациях», который обяжет все работающие на территории страны НКО предоставлять госорганам подробную информацию о своих источниках финансирования, доходах и тратах.

Принятие законопроекта поддержали 83 депутата, против документа проголосовали только 10 парламентариев.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлый раз проект закона «О некоммерческих организациях» был представлен на рассмотрение парламента Киргизии еще в 2013 году.

Однако, из-за давления со стороны высокопоставленных представителей нескольких международных организаций, киргизстанские парламентарии отказались его принять.

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