Москва, , 16:57 — REGNUM Заявления главнокомандующего Вооруженными силами Швеции о потенциальной агрессивности России сделаны для оправдания увеличения военного бюджета страны, заявила 17 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 12 июня главком ВС Швеции заявил о росте угрозы «нападения России».

«В качестве источника потенциальной агрессии вновь называется Россия. Последнее время мы видим, что такие безосновательные заявления шведского военного руководства отличаются завидной регулярностью, они посвящены необходимости подготовки к войне с Россией», — отметила Захарова.

«Видимо, эти мифы об иностранных подводных лодках, которые ассоциированы были с нашей страной в Стокгольмском архипелаге, уже мало кто в них верит. Теперь шведским военным понадобились новые надуманные аргументы для оправдания продолжающегося беспрецедентного даже по меркам холодной войны наращивания военных статей бюджета Швеции», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

При этом Захарова напомнила шведской стороне, что Россия уже несколько лет предлагает восстановить замороженные Стокгольмом в 2014 году диалоги военных, направленные на укрепление доверия двух стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол России в США уже на следующей неделе будет в Вашингтоне — Захарова