Стокгольм, , 17:01 — REGNUM 17 июня «Шведские демократы» инициировали процедуру вынесения вотума недоверия действующему правительству Швеции «Социал-демократов» и «Зеленых» во главе с премьер-министром Стефаном Лёвеном. Тальман Риксдага уже заявил, что голосование по смещению правительства назначено на 21 июня в 10:00 (11:00 по Москве). Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«17 июня Шведские демократы представили запрос о проведении голосования по вынесению вотума недоверия премьер-министру Стефану Лёфвену. Тальман постановил, что голосование будет проведено в понедельник, 21 июня, в 10 часов утра», — говорится на сайте Риксдага.

«Умеренные» и «Христианские демократы» уже заявили, что проголосуют за отставку действующего правительства. Таким образом, вместе с голосами «Шведских демократов» и «Левых» у оппозиции в парламенте насчитывается большинство.

Сообщается, что через несколько минут, в 16:00 (17:00 по Москве), премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выступит на пресс-конференции в связи со складывающимся правительственным кризисом.

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