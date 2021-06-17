Киев, , 16:56 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины соберется на очередное заседание в пятницу, 18 июня, сообщает пресс-служба органа.

В повестке дня СНБО есть традиционный для последнего времени вопрос о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Подробности пресс-служба не уточняет.

Кроме того, Совнацбез рассмотрит стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины и заслушает доклад председателя государственной службы геологии и недр.

На завершении заседания секретарь СНБО Алексей Данилов проведёт брифинг для журналистов, в ходе которого объяснит принятые решения.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущее заседание СНБО состоялось 4 июня. Орган принял ряд решений — о проверке спецслужбами всех граждан Украины, которые находится под санкциями США; о развитии авиастроительной отрасли; об углублении интеграции Украины в НАТО.