Ярославль, 17 июня, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В Ярославле проходит IX Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей, главной темой которого стала экспортная деятельность малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пленарное заседание

В межрегиональном совещании принимают участие бизнес-омбудсмены и предприниматели из 64 регионов страны. В Ярославль приехали и руководители общероссийской общественной организации «Опора России»

«У нас уникальное мероприятие сегодня. Оно проводится и на базе аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей, и на базе правительства Ярославской области, и при очень активной поддержке президиума «Опоры России. У нас появилась реальная экспертная площадка, одна из лучших в РФ, где обсуждаются проблемы малого и среднего бизнеса. Я этим горжусь. 64 региона в этом году: 27 регионов по линии института уполномоченных, 37 по линии «Опоры России». Это признание того, что вопросы решаются, нас слышат», — заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Главная тема совещания — экспортная деятельность предприятий малого и среднего бизнеса. В России реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Государство готово помогать не только крупным отраслевым экспортерам, но и малым и средним предприятиям, видя в этом очередной шаг по диверсификации экономики. В этих условиях и пандемия может играть положительную роль.

«Малый и средний бизнес сейчас занимается внешнеэкономической деятельностью через онлайн-платформы. Именно с этим связан спрос на контейнерные перевозки и их удорожание. И дефицит контейнерного парка с кратно возросшим объемом интернет-торгов. Для малого и среднего бизнеса внешнеэкономическая деятельность в период пандемии это не препятствие, это лишний повод подумать, как высвободившееся время от стандартных забот использовать для того, чтобы на новых рынках поработать. Растет выручка цифровых платформ в период пандемии, они адаптированы на то, чтобы являться площадками для сопровождения экспорта», — заявил вице-президент общероссийской общественной организации «Опора России» Николай Дунаев.

Участники совещания

В Ярославской области со своей стороны готовы оказывать поддержку предприятиям — экспортерам, создать максимально комфортные условия бизнесу, выходящему на внешние рынки.

«Первое, конечно, мы понимаем, что пандемийный период существенно ограничивает все коммуникации, в том числе и торговые. Второе, существуют где-то явные, а где-то неявные политико-экономические ограничения. Третье. В мире в целом процветает протекционизм. Наконец, конечно же всегда существует вопрос, насколько те меры господдержки бизнеса, которые существуют, адекватны запросу реальной жизни», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Ярославские законодатели готовы помочь в разработке нормотворческой базы, вопросах сертификации. Здесь ждут предложений от участников межрегионального совещания.

«Дума готова рассматривать те предложения, которые нарабатываются на подобных площадках. И часть вопросов снимать на своем уровне или инициировать принятие их на федеральном уровне», — отметил председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Во второй половине дня на межрегиональном совещании запланированы заседания секций. Планируется обсудить проблемы омбудсменов на местах, вопрос развития негосударственной почтовой отрасли. Участников ждет мастер-класс по монетизации социального капитала и ток-шоу «Клуб успешных людей».