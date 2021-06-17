Стокгольм, , 16:49 — REGNUM 17 июня «Шведские демократы» передали официальный запрос тальману Риксдага об инициации процесса вынесения вотума недоверия действующему правительству во главе с премьер-министром Стефаном Лёвеном. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Теперь ясно, подчеркивают журналисты, что за инициативу сместить правительство проголосуют «Левые», «Христианские демократы» и «Умеренные». Таким образом, оппозиция набирает большинство голосов перед голосованием.

«Христианские демократы проголосуют за отставку Стефана Лёвена», — заявила лидер партии Эбба Буш на пресс-конференции.

Партийный лидер «Шведских демократов» Хенрик Виндж ожидает проведения голосования в Риксдаге уже на следующей неделе. Соответственно, в Швеции могут состояться досрочные парламентские выборы уже осенью этого года.

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