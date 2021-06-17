Манагуа , , 16:49 — REGNUM Жена одного из арестованных оппозиционных лидеров Никарагуа заявила, что «режим (Ортеги) добивается смертей», сообщает 17 июня CNN.

Берта Валле, жена задержанного Феликса Марадиаги Бландона, одного из семи лидеров оппозиции, до сих пор «не знает с уверенностью о состоянии мужа». Правительство не разрешило ни жене, ни адвокатам увидеть арестованного.

«Задерживая лидеров оппозиции режим стремится напугать граждан. Обычный гражданин должен задуматься, что если они так обращаются с Марадиагой, Кристианой Чаморро, Артуро Крузо и другими, то у обычного гражданина, не имеющего большого влияния, шансов совсем не будет», — рассказала Берта корреспондентам CNN.

Напомним, полиция Никарагуа в воскресенье, 13 июня, арестовала еще пятерых оппозиционных лидеров. Те, кто недоволен правительством страны назвали это охотой на критиков президента Никарагуа Даниэля Ортеги.

Как сообщало, в последние дни в Никарагуа были арестованы 12 оппозиционеров, четыре из которых были потенциальными кандидатами в президенты. Выборы должны состояться в Ноябре и Ортега собирается переизбираться на пятый срок.