Санкт-Петербург, 17 июня, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Предпринимательское сообщество Петербурга выразило готовность подписать меморандум о добровольной вакцинации от коронавируса трудовых коллективов в течение двух месяцев до уровня в 60% вакцинированных. Об этом стало известно 17 июня по итогам встречи главы Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой с представителями крупнейших торговых центров и предприятий общественного питания города.

Плакат о работе прививочного пункта в ТЦ

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Как сообщили в пресс-службе петербургского отделения «Деловой России», представители бизнес-сообщества сообщили, что стремятся максимально вакцинировать своих сотрудников, но предложили, чтобы город стимулировал работников проходить вакцинацию.

Петербургское отделение «ДР» предложило составить перечень наиболее интересующих жителей города вопросов о вакцинации и дать на них видеоответы вместе с представителями Роспотребнадзора.

«На предложение по обязательной вакцинации руководитель Управления сообщила, что в данный момент такое решение не рассматривается, однако в случае ухудшения ситуации, все может измениться», — отметили в петербургской «Деловой России».

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Напомним, с 17 июня в Петербурге вступили в силу ограничения и запреты, введённые постановлением городского правительства на основании предписания главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу. В частности, закрываются фуд-корты и детские комнаты в ТЦ, усиливается контроль за фан-зонами Евро-2020, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 3 тыс. человек.