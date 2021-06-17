Бишкек, , 16:26 — REGNUM Бишкекская территориальная избирательная комиссия обратилась к партиям, участвующим в выборах в парламент столицы Киргизии, с просьбой воздержаться от подкупа избирателей и преждевременной агитации.

В столичном избиркоме отметили, что кандидаты в депутаты, а также их супруги, родственники и официальные представители кандидатов не имеют права заниматься благотворительностью с момента назначения выборов и до опубликования результатов голосования.

Также претендентам на места в городском парламенте напомнили, что им запрещено выплачивать деньги, вручать подарки и иные материальные ценности, предоставлять безвозмездные или на льготных условиях услуги, проводить льготную распродажу или бесплатное распространение товаров.

Последний пункт не распространяется на агитационные печатные материалы, значки, футболки, головные уборы и шарфы с символикой политической партии или изображением кандидата в депутаты.

ИА REGNUM напоминает, что 11 апреля 2021 года в Киргизии прошли выборы депутатов городских парламентов и сельсоветов. Из-за многочисленных фактов подкупа избирателей, игнорирования правил агитации и других нарушений итоги выборов в киргизской столице, в Оше и Токмаке отменили.

Впоследствии президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении повторных выборов в этих городах на 11 июля 2021 года.