Бежецк, Тверская область, 17 июня, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Реализация проекта реновации Бежецкой центральной районной больницы в Тверской области стартует в 2021 году. 17 июня губернатор Игорь Руденя осмотрел площадку строительства нового здания ЦРБ, а также действующее учреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Реализация проекта реновации Бежецкой центральной районной больницы в Тверской области стартует в 2021 году

Ранее глава региона дал поручение создать в Бежецком районе и других крупных муниципалитетах современные межрайонные медицинские центры. Проект реновации Бежецкой ЦРБ планируется реализовать на 2021−2024 годы. На первом этапе планируется строительство пятиэтажного здания со стационаром на 130 мест. Также планируется создание кислородно-газификационной станции, газовой котельной и других инфраструктурных объектов. На втором этапе планируется строительство детской и взрослой поликлиник, вертолетной площадки, станции скорой медицинской помощи. Общая стоимость проекта составит около 4 млрд рублей. Работы подрядчик намерен начать уже в ближайшее время.

Главный врач Бежецкой ЦРБ Владимир Михайлов отметил, что создание нового учреждения позволит улучшить условия для пациентов, повысить качество медобслуживания, увеличить объемы оказания медицинской помощи населению не только Бежецкого, но и близлежащих районов.

В настоящее время Бежецкая ЦРБ в статусе межмуниципального медицинского центра обслуживает жителей девяти муниципальных образований: Сандовского, Весьегонского, Лесного, Краснохолмского муниципальных округов, Молоковского, Максатихинского, Сонковского, Кесовогорского и Бежецкого райнов. В структуру Бежецкой ЦРБ входят поликлиники для взрослых и детей, педиатрическое, хирургическое, фтизиатрическое, травматологическое и другие отделения, первичный сосудистый центр, женская консультация, восемь офисов врача общей практики, 23 фельдшерско-акушерских пункта. В Бежецкой ЦРБ работают 644 специалиста, из них 65 — врачи.

Губернатор дал поручение привести в порядок дорогу, ведущую к больнице, а также прилегающую территорию.

Добавим, что в 2021 года в регионе реализуется проект по ремонту территорий возле учреждений здравоохранения.