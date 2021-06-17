Бишкек, , 16:22 — REGNUM Председатель кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов готов в любой момент покинуть свой пост. Об этом он заявил в ответ на критику со стороны депутатов, выступая на заседании парламентского комитета по аграрной политике и региональному развитию.

«Вы говорите, что мы виноваты в дефиците поливной воды и постоянном росте цен на продовольствие. Если это так, то я готов хоть сейчас уйти в отставку!», — подчеркнул глава правительства.

Читайте также: Нищающие жители Киргизии начали менять вещи на масло и картошку

По словам высокопоставленного чиновника, недовольство парламентариев и населения имеет под собой реальные основания, но большая часть вины за сложную ситуацию лежит на прежних правительствах, которые не занимались решением наболевших проблем.

«Мы работаем круглые сутки, не смыкая глаз. Если каждые полгода менять премьер-министра и правительство, то ситуация не изменится к лучшему, и проблемы не решатся», — резюмировал Марипов.

Читайте также: В Киргизии жалуются на критический дефицит поливной воды