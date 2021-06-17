Москва, , 16:22 — REGNUM Многоцелевая атомная подводная лодка «Гепард» поразила субмарину условного противника противолодочной ракетой, запущенной из подводного положения, сообщает 17 июня пресс-служба Северного флота.

Боевое упражнение было выполнено в ходе учений Северного флота, проходящих в Баренцевом море.

«Стрельба была выполнена практическим (учебным) боеприпасом из подводного положения по однотипной подводной лодке. Выполнение боевого упражнения признано успешным», — сообщают российские военные.

Отмечено, что проведение таких ракетных стрельб было выполнено после поиска и слежения за субмариной условного противника.

Тип боеприпаса, применённого в ходе учения, не уточняется.

Справка ИА REGNUM: многоцелевая атомная подводная лодка третьего поколения «Гепард» относится к субмаринам проекта 971 (шифр «Щука-Б»), главным отличием которых является повышенная степень бесшумности, что делает их обнаружение крайне затруднительным.

В составе Северного флота три АПЛ этого типа — «Пантера», «Вепрь» и «Гепард».

Читайте ранее в этом сюжете: На Северном флоте начались противолодочные учения морской авиации