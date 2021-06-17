Тегеран, , 16:19 — REGNUM Каждый гражданин Ирана должен «считать себя обязанным» не только самому принять участие в голосовании, но и «наставлять» к такому участию других. С таким призывом к народу Ирана в телеобращения выступил Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи.

«Каждый из кандидатов должен признать за собой ответственность за социальную справедливость, наращивание внутреннего производства, сокращение разрыва между бедными и богатыми, борьбу с коррупцией, наркотиками и безудержным импортом», — подчеркнул аятолла, слова которого приводит ИА «Красная весна».

Хаменеи указал на то, что Иран «обладает большими возможностями».

«Чтобы задействовать эти возможности требуются сильные люди, обладающие большой народной поддержкой», — сказал Верховный лидер Ирана.

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Высший руководитель Ирана обвинил «американские и британские СМИ» в том, что они «всеми правдами и неправдами» стараются добиться того, чтобы «явка на выборах была минимальной». При этом Хаменеи надеется на обратный эффект и верит, что в этот раз явка окажется максимальной.

Напомним, выбирать президента Ирана жители страны будут 18 июня. Избирательные участки откроются с 07:00.