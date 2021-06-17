Варшава, , 16:16 — REGNUM Министр финансов Польши Тадеуш Косьциньский сообщил в эфире Polskie Radio 24, что его ведомство выступает против глобального налога для корпораций, о введении которого договорились на последнем саммите страны «Большой семёрки».

«Мы хотим, чтобы в тех странах, где более низкие налоги, как, к примеру, в Польше, все так и осталось. Мы не хотим, чтобы в каждой стране необходимо было платить одинаковую ставку глобального корпоративного налога, потому что тогда Польша потеряет конкурентное преимущество, глобальные фирмы не захотят инвестировать в нашу страну. Поэтому выступаем решительного против этого возможного нововведения и надеемся, что оно не будет принято», — заявил Косьциньский.

Напомним, во время последнего саммита стран «Большой семерки» было достигнуто соглашение о введении глобального корпоративного налога. Такое решение призвано предотвратить уклонение от уплаты налогов транснациональными корпорациями. Предложено ввести единую минимальную налоговую ставку на уровне 15%.