Братислава, , 16:13 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда выступил на ежегодном международном форуме Globsec, который посвящен обсуждению развития и вызовов для стран Центральной и Восточной Европы. Мероприятие проходит в столице Словакии — Братиславе. Об этом сообщает пресс-служба польского лидера President.pl.

«Время говорить об ожидающих нас вызовах. Но также нужно сделать выводы из событий последнего года, из того, что нас коснулось — пандемия и сложная военно-политическая обстановка в регионе. Необходимо найти то, чему мы так и не смогли противостоять, необходимо понять, что только благодаря совместным усилиям, солидарности, сотрудничеству, взаимопониманию мы сможем предотвратить всего угрозы как сейчас, так и в ближайшем будущем», — сказал глава польского государства.

Трехдневная конференция Globsec в этом году будет посвящена вопросам безопасности, экономики, а также европейскому и трансатлантическому сотрудничеству. Одной из главных тем форума в Братиславе станет восстановление после пандемии. Этот вопрос будет обсуждаться в социальном, экономическом и технологическом плане.

В этом году форум проходит в гибридной форме. Часть приглашенных гостей будет выступать в Братиславе, а остальные подключатся удаленно.