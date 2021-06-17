Челябинск, , 16:13 — REGNUM Долгое пребывание главы Челябинска Натальи Котовой и её заместителя Владимира Шамне было вызвано коронавирусными ограничениями. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

По данным Накануне.Ru, им нужно было приехать в Дубай минимум за сутки до начала учёбы. Это необходимо для того, чтобы сдать ПЦР-тест, а также пройти небольшую самоизоляцию в гостинице.

Что касается обратного вылета днём 5 июня, а не 4 июня, в день окончания учёбы, то на этот счёт тоже есть объяснение. «На момент бронирования ближайший возможный прямой рейс до Екатеринбурга был в 14:25 5 июня 2021 года (по данным туроператора)», — говорится в сообщении, процитированном изданием.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура проверяет траты на командировку чиновников. Поездка продлилась с 29 мая по 5 июня.

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