Варшава, , 16:12 — REGNUM 17 июня президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Варшаву. Визит посвящен 30-летию со дня подписания Польско-германского договора о сотрудничестве и добрососедстве. Об этом сообщает Polskie Radio.

Сразу после прибытия в Варшаву германский лидер провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. В рамках переговоров Штайнмайер подчеркнул, что «подписание германско-польского договора о добрососедстве стало переломным моментом в истории отношений сторон».

»Договор был подписан 17 июня 1991 года, сразу после глубоких перемен, произошедших в Польше, Германии и Европе. Мы тогда открыли новую страницу в отношениях двух стран, и сегодня обсудим как все наши совместные успехи и достижения, так и проблемы», — добавил президент Германии.

Президент Польши, в свою очередь, анонсировал, что стороны затронут и текущие международные вопросы, в том числе события в Белоруссии и Украине, а также будущее Европейского союза.