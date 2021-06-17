Рига, , 16:08 — REGNUM Общение на русском языке в Латвии является наследием советской оккупации и следует отказываться от него в пользу английского языка. Об этом президент страны Эгил Левитс заявил, выступая в национальном парламенте.

Как сообщил «МК-Латвия», Левитс напомнил, что требование о сохранении и преимущественное использовании латвийского языка закреплено в основном законе (Конституции) республики.

«Это не декларативный тезис, он должен быть реализован в каждом законе, и общество должно жить в соответствии с ним», — подчеркнул Левитс.

По его словам, наследием советской оккупации является то обстоятельство на местном рынке труда, что латыш, не владеющий русским языком, не может найти работу. «Этому советскому наследию необходимо положить конец, иначе вернувшиеся из-за границы наши соотечественники и молодые люди, не выучившие русский язык, будут вытеснены с рынка труда», — заявил президент.

Левитс уверен, что вытеснить русский язык из общения в Латвии можно путем активного внедрения латвийского языка, но и английского тоже. Он заявил, что именно английский является языком международного общения, а местные школы должны обеспечить, чтобы дети изучали какой-либо язык Евросоюза в качестве второго иностранного языка, а не русский, как это делается сейчас в большинстве местных школ.