Варшава, , 16:04 — REGNUM Кибератаки на официальных лиц Польши стали темой обсуждения заседания Сейма, которое прошло за закрытыми дверями. Об этом сообщает ИА «Красная весна».

На закрытом заседании выступили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который представил информацию о кибернетических атаках, а также вице-премьер-министр Польши, глава правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и уполномоченный правительства по кибербезопасности Януш Цешиньский.

Как передаёт Polskie Radio, в конце заседания пресс-секретарь правительства Петр Мюллер предупредил, что уже скоро стоит ожидать нападок на всю политическую элиту Польши, независимо от её политической окраски.

«В ближайшем будущем мы столкнемся с масштабными действиями дезинформационного характера, которые смешивают правдивую информацию с информацией, несоответствующей действительности», — подчеркнул он.

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Напомним, ранее заместитель пресс-секретаря правящей в Польше партии «Право и справедливость» Радослав Фогель заявил, что 15 июня «кто-то снова предпринял попытку взлома электронных почтовых ящиков» польских депутатов. Также он сообщил, что с просьбой организовать в срочном порядке секретное заседание Сейма обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Массовая кибератака началась ещё на прошлой неделе. Тогда неизвестные взломали электронную почту главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика и почтовый ящик его жены, а также их аккаунты в социальных сетях.