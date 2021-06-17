Москва, , 16:03 — REGNUM Вместо укрепления армии президенту Украины Владимиру Зеленскому следует усилить парламент. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 17 июня в своём телеграм-канале, комментируя слова украинского лидера о «самой мощной армии в Европе».

По словам Захаровой, о заявлении Зеленского она вспомнила, посмотрев видеозапись с заседания Верховной рады. Она прикрепила к сообщению видеоролик с дракой парламентариев.«Может, сначала создать хотя бы самый мощный парламент? Тогда многие проблемы можно будет решить без создания самой мощной армии», — предложила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил, что самая мощная в Европе армия потребуется Украине в случае, если Запад оставит Киев один на один с конфликтом в Донбассе.

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