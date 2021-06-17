Челябинск, , 16:02 — REGNUM В Челябинске прокуратура ведёт проверку расходования бюджетных средств на командировку челябинских чиновников в ОАЭ, Об этом сообщила журналистам старший помощник областного прокурора по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Как пишет 74.ru, в Дубай ездили глава города Наталья Котова, её заместитель Владимир Шамне, а также два областных чиновника. Поездка продолжалась восемь дней, причём занятия, на которых они были, длились лишь пять дней — с 31 мая по 4 июня.

Фактически же командировка была с 29 мая по 5 июня. В ходе проверки предстоит оценить законность решений и действий органов власти. О результатах проверки прокуратура обещает сообщить общественности.