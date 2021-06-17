Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) выделит Грузии грант в размере $67 млн. Об этом, как сообщает 17 июня пресс-служба парламента Грузии, сообщил замминистра финансов страны Георгий Какауридзе, выступая на парламентском комитете по иностранным делам.

Как рассказал чиновник, $14,5 млн предназначены на «усиление устойчивости к внешним пагубным воздействиям», $25,9 млн — на «укрепление демократических завоеваний», а $26,6 — на экономическое развитие.

«Сумма гранта в дальнейшем может быть увеличена до $330,5 млн», — отметил Какауридзе.

Стоит отметить, что деятельность USAID в России запрещена с сентября 2012 года.