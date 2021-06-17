Москва, , 16:09 — REGNUM Москва исходит из того, что посол России в США Анатолий Антонов следующую рабочую неделю проведет уже в Вашингтоне. Об этом 17 июня сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне», — сказала она.

Также Захарова добавила, что в настоящая время начата активная проработка по всем вопросам, обозначенным президентом России Владимиром Путиным в ходе пресс-конференции по итогам российско-американского саммита, который состоялся накануне в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 21 июня в Москве встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ» Хельгой Шмид.