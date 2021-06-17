Москва, , 15:57 — REGNUM Не следует делать выводы о профессионализме президента США Джо Байдена по различным несущественным инцидентам. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

«То, что он там чего-то путает иногда… ну у него пресс-секретарь молодая, образованная, красивая женщина. Она сама всё время путает чего-то. Это ведь не от того, что ей образование не позволяет или память плохая. Просто, знаете, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень-то фиксируют на этом своё внимание. Американцы считают, что ничего нет важнее их самих», — заявил Путин.

«Такой стиль. Так что здесь нет ничего необычного», — указал он.