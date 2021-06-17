Москва, , 15:54 — REGNUM Образ президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который рисуют СМИ, не имеет ничего общего с действительностью. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин.

«Тот образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», — сказал глава государства на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления.

Он назвал американского лидера профессионалом, добавив, что с ним надо очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

Российский лидер также отметил, что саммит в Женеве позволил определить ключевые позиции, по которым могут сблизиться Москве и Вашингтону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече 16 июня в Женеве Путин и Байден концептуально обсудили вопросы и достигли определённых «пониманий». Теперь сторонам предстоит месяцами кропотливо прорабатывать возможные договоренности.

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