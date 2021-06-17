Москва, , 15:52 — REGNUM Российская сторона неоднократно на протяжении многих лет предлагала США начать переговоры по вопросам кибербезопасности. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

«Они же отказываются все время, только обвиняют нас во всех смертных грехах», — сказал глава государства. Он отметил, что лучше объединить усилия государств, чем постоянно искать виновных.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня по итогам переговоров с президентом США Джо Байдном Владимир Путин сказал, что Москва и Вашингтон усилят сотрудничество в сфере киберпреступности.

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