Барселона, Испания, , 16:02 — REGNUM 17 июня глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Испании, посетил Собор Святого Семейства в Барселоне, где встретился с кардиналом Хуаном Хосе Омелья. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Известно, что это последняя встреча в графике поездки в Испанию. В ходе встречи они обсудили недавнее назначение епископа Лазаруса Ю Хын Сика на пост префекта Конгрегации по делам духовенства, мир и процветание на Корейском полуострове, роль религии в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним, что днём ранее южнокорейский лидер провёл встречу с премьер-министром Испании, с которым договорился повысить статус двусторонних отношений до стратегического партнёрства.

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