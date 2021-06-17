Подгорица, , 15:48 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович отправился в Анталию, где 17 июня по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана примет участие в саммите президентов государств и правительств стран, участвующих в процессе сотрудничества в Юго-Восточной Европе. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

В 2021 году на саммите, хозяином которого стала Турция, отмечается 25 годовщина реализации данной инициативы, основная цель которой — укрепить добрососедские отношения и найти решения общих проблем, стоящих перед регионом, путем укрепления принципов региональной стабильности, инклюзивности и сотрудничества в Юго-Восточной Европе.

На второй день пребывания в Турции Джуканович примет участие в инаугурационной сессии дипломатического форума в Анталии, который проводится под эгидой турецкого президента.