Москва, , 15:42 — REGNUM США активно продвигают идею увеличения налогов на международные корпорации. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

«Американская сторона и президент, они предлагают увеличить налог на международные корпорации. По-моему, 15%, и потом полученные средства направлять на благородные цели. Вы как оцениваете эту инициативу? Применительно к нам?» — спросил Путин у главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Егоров отметил, что по замыслу ряда западных стран, международные корпорации должны платить по всем юрисдикциям, где бы они ни работали, налог не меньше 15% в качестве эффективной ставки.

При этом если ставка оказывается ниже, то тогда разница уходит в качестве налога в ту сторону, где находится материнская компания, пояснил он.

«Представляется, что это необходимо обсчитать с точки зрения суверенных интересов. Второе — нам нужно понимать, что исторически, если мы в теорию налогового права погрузимся, то всегда ставки были неким проявлением государственного суверенитета. Сейчас история меняется, и мы за этим, собственно, наблюдаем. В этом подходе нужно быть очень аккуратным, чтобы каждая сторона могла заявить свой интерес», — считает Егоров.

Он отметил, что многие страны в Восточной Европе считают, что раз они давали возможности для строительства различных объектов льготы, то какие-то преференции надо оставить.

«Представляется важным сформулировать нашу позицию совместную с блоком и экономическим, и с компаниями, которые попадают под такую систему налогообложения, и найти компромисс в международной договорённости — но сбалансированный», — подчеркнул руководитель ФНС России.