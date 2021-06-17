Москва, , 15:49 — REGNUM Саммит в Женеве позволил определить ключевые позиции, по которым могут сблизиться Россия и США. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 17 июня на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

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«Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций», — сказал российский лидер.

Он отметил, что существуют вещи, представляющие «абсолютный приоритет и интерес» и для России, и для США. Один из таких вопросов — сдерживание гонки вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече 16 июня в Женеве Путин и Байден концептуально обсудили вопросы и достигли определённых «пониманий». Теперь сторонам предстоит месяцами кропотливо прорабатывать возможные договоренности.

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