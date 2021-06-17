Ярославль, 17 июня, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Ярославской области с 17 июня указом губернатора на территории региона снова вводится особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на посещение лесов. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Лес

Режим продлится 21 день, его решили ввести из-за того, что в регионе продолжает держаться высокая температура воздуха.

«Так как в большинстве случаев причиной пожаров на территории лесного фонда является человеческий фактор, то в лесах и на прилегающих к ним территориях запрещается разводить костры, курить, заправлять технику топливом. Также введен ряд других ограничений. Профилактика возгораний — один из главных инструментов защиты лесов от пожаров», — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе уже было зафиксировано 4 возгорания на территории лесов общей площадью в один гектар.