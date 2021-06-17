Брюссель, , 15:43 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) зарегистрировала законопроект (ECI) под названием «Запрет рекламы и спонсорства ископаемого топлива». Об этом говорится в сообщении ЕК, распространенном пресс-службой организации.

Инициаторы законопроекта надеются на то, что в ЕС также будут разработаны законопроекты, запрещающие рекламу, а также спонсорство всех типов автомобилей, использующих ископаемое топливо. Под запрет не попадают машины для оказания логистических услуг, представляющих «общий экономический интерес».

Кроме того, согласно новой инициативе, должна быть запрещена реклама компаний, которые добывают, перерабатывают, производят, поставляют, распространяют или продают любой вид ископаемого топлива (нефть, газ и уголь).

Напомним, в России за прошедшие пять лет число электрокаров с правым рулём выросло на 217,9%, до 42,8 тыс.

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