Анкара, , 15:39 — REGNUM Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен в скором времени провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил 17 июня журналистам, вернувшись из Азербайджана.

Эрдоган прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и отметил, что у президента Азербайджана Ильхама Алиева скоро состоятся переговоры с главой Российского государства.

«Скоро и я встречусь с Путиным», — приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

Пресс-служба российского президента пока не информировала о готовящихся контактах с Эрдоганом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время визита в Азербайджан Эрдоган заявил, что кавказскому региону нужен мир. Для этого Грузии следует уладить отношения с Россией.

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