Ярославль, 17 июня, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В Ярославской области в последнюю неделю заболеваемость COVID-19 выросла в два раза. Об этом на заседании комитета по здравоохранению областной думы заявила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике департамента здравоохранения области Елена Чепрасова.

Ковид-госпиталь в Ярославле

«Заболеваемость ковидом за эту неделю выросла в два раза по сравнению с прошлыми двумя неделями. В Ярославской области развёрнуто 1310 коек. Однако, если сохранить имеющийся в области темп вакцинации на сегодня он такой — 100 в день на 100 тысяч населения, то рекомендуемого охвата вакцинации мы достигнем только в конце 2024 года. И средний процент привитых по отношению к рекомендованному по стране это 26,2 процента, в Ярославской области 23 процента. Сегодня было с Мурашко заседание и наша Ярославская область прозвучала отнюдь не в передовиках», — рассказала Елена Чепрасова.

Депутата Елену Кузнецову информация о двукратном росте числа заболевших удивила. По её словам, официальная статистика по заболевшим в течение последнего месяца практически неизменна — около 80 человек в день. Депутат поинтересовалась, откуда взялась другая статистика. Чепрасова уклонилась от ответа, но подтвердила — подъём заболеваемости есть.

«В данном случае вот что скажу — то, что сейчас растёт заболеваемость — это точно. Это не только объём выявленных ПЦР. Увеличилось количество пришедших с симптоматикой ОРВИ, а на самом деле у них не ОРВИ. А вот то, что увеличилось количество пребывающих больных в стационаре — это абсолютно точно. Ну, по цифрам скажу вот несколько позднее», — сказала Елена Чепрасова.

Докладчика поддержали другие депутаты. Зампредседателя думы Николай Александрычев сослался на собственный опыт.

«Да точно, у нас в аппарате уже болеют люди, Елена Дмитриевна, понимаете? Три месяца не болели, а сейчас болеют», — сказал Николай Александрычев.

Коллегу поддержал и главный врач больницы № 9 Станислав Белокуров. Он рассказал о росте числа вызовов к больным и о приливе госпитализированных в ковид-отделение. Черту под дискуссией подвела депутат Ольга Секачёва.

«Это понятно, но зачем мы статистику-то скрываем? Три месяца — 79−80 заболевших в день. Вот о чем идёт речь», — сказала Ольга Секачёва.

Все сошлись на том, что единственный выход из ситуации — это скорейшая вакцинация. Как заявила депутат Елена Кузнецова, она уже сделал прививку и предложила поднять руки всем, кто вакцинировался. Подняли руки примерно половина присутствующих.