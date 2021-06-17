Заболеваемость ковидом в Ярославской области выросла неофициально
Ярославль, 17 июня, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В Ярославской области в последнюю неделю заболеваемость COVID-19 выросла в два раза. Об этом на заседании комитета по здравоохранению областной думы заявила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике департамента здравоохранения области Елена Чепрасова.
Депутата Елену Кузнецову информация о двукратном росте числа заболевших удивила. По её словам, официальная статистика по заболевшим в течение последнего месяца практически неизменна — около 80 человек в день. Депутат поинтересовалась, откуда взялась другая статистика. Чепрасова уклонилась от ответа, но подтвердила — подъём заболеваемости есть.
Докладчика поддержали другие депутаты. Зампредседателя думы Николай Александрычев сослался на собственный опыт.
Коллегу поддержал и главный врач больницы № 9 Станислав Белокуров. Он рассказал о росте числа вызовов к больным и о приливе госпитализированных в ковид-отделение. Черту под дискуссией подвела депутат Ольга Секачёва.
Все сошлись на том, что единственный выход из ситуации — это скорейшая вакцинация. Как заявила депутат Елена Кузнецова, она уже сделал прививку и предложила поднять руки всем, кто вакцинировался. Подняли руки примерно половина присутствующих.