Париж, , 15:36 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал медицинских работников к вакцинации, об этом он 17 июня заявил в интервью BFMTV, сказав, что менее 60% медперсонала, работающего в домах престарелых во Франции, получили прививку против COVID-19.

«Я призываю работодателей, работников в домах престарелых вакцинироваться».

Оливье Веран «60% французских взрослых, уже получили вакцину от COVID-19, и менее 60% медицинских работников, которые работают в домах престарелых, ее сделали, это необъяснимо».

По словам Оливье Верана, «это важно, они [медработники] не могут быть менее вакцинированы, чем все население в целом». Он добавил, что «если к концу лета это [показатели вакцинации мед персонала] не улучшится, то да, мы зададимся вопросом об обязательной вакцинации конкретных категорий граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс обозначил новые задачи и цели кампании по вакцинации против COVID-19.

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