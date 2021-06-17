Вильнюс, , 15:36 — REGNUM Литовская сторона планирует построить забор на всей границе с Белоруссией. Об этом заявила 17 июня министр внутренних дел Литвы Агне Билатайте в интервью для портала DELFI.

По словам министра, такая инициатива в правительстве возникла в связи с ростом нелегальной миграции. Данная угроза, по словам литовских властей, якобы идет от Белоруссии.

«В настоящее время по данному вопросу проводится технико-экономическая оценка. Предполагается, что стоимость такого забора может составить около 15 миллионов евро», — сообщила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года литовские пограничники задержали 387 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу с Белоруссией. Этот показатель почти в пять раз выше, чем в прошлом году.