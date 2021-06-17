Кишинёв, , 15:39 — REGNUM Временно исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии, и.о. министра иностранных дел республики Аурелиу Чокой отправился с рабочим визитом в Турцию. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Сообщается, что Чокой пробудет в Турции с 17 по 20 июня. Он примет участие в саммите глав государств и правительств стран-участниц Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SEECP). В мероприятии будут участвовать представители 13 государств.

По данным пресс-службы, Чокой также примет участие в Дипломатическом форуме в Анталии. Кроме того, его программа визита предусматривает встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и коллегами из других стран.

Напомним, SEECP был основан в 1996 году под председательством Болгарии. Страна-председатель Процесса меняется раз в год. В 2020 году эта роль перешла к Турции.