Москва, , 15:32 — REGNUM Проекты отдельных компаний и негосударственных организаций в сфере образования ценны, но должны проводиться под контролем министерств просвещения. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

«Вы упомянули проект Сбера и компании «Просвещение» по поддержке образования — это хорошо, и надо это делать. У Сбера много хороших идей, нужно только не забывать: я прошу вас, а также других руководителей регионов, что руководителем отрасли является министерство просвещения и всё должно проходить через их экспертизу, прежде всего контент того, что делается в этой сфере», — заявил Путин.

«Потому что это выходит на самое дорогое, что у нас есть, как в таких случаях говорят — на детей. Поэтому нужно очень бережно и внимательно к этому относиться», — указал он.