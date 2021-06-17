17 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 16:28 — REGNUM Кадры, на которых видно, как глава Крыма Сергей Аксёнов на моторной лодке осмотрел затопленные районы Керчи, а на заднем фоне за его лодкой плывут несколько сотрудников МЧС без плавательных средств, спровоцировали возникновение целого шквала комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Мазай Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Потому что в лодке плывут бояре. Негоже холопам с хозяином в одной карете ехать», — считает Пара П.

Некоторые пользователи не увидели на видео ничего ужасного. Люди убеждены, что ситуация с наводнением стала для региона экстремальной, и поэтому сотрудники МЧС не гнушались даже окунуться в воду, чтобы выполнить свои служебные обязанности.

«Видимо, ситуация нестандартная, и она требует нестандартных решений. Ну, решили сотрудники поплавать, чего возмущаться-то? Никто же не утонул», — написал Олег Е.

Часть людей оказалась в недопонимании из-за того, что пловцам не были предоставлены соответствующая экипировка и плавательные средства. Люди считают, что в МЧС обязаны располагать всем необходимым на случай чрезвычайной ситуации.

«К больнице? Вплавь? А зачем? Больные тоже будут потом плыть? Господин Аксёнов разве не может выделить еще одну лодку? Или только для собственной персоны хватило?» — задаётся вопросом Юлия Ч.

За лодкой с Сергеем Аксёновым плывут люди в одежде Цитата из видео «Аксенов на моторной лодке осмотрел затопленную Керчь» пользователя Телеканал Крым 24. rutube.ru

Ряд пользователей отметили, что отсутствие лодок не позволит спасателям эвакуировать людей из затопленных мест. Граждане считают, что данный инцидент показал провал в вопросе готовности МЧС к подобным событиям.

«Хотел этот заплыв нормативной лексикой прокомментировать, но подходящих слов не нашёл. Одни матерные. В городе наводнение, а МЧС без плавсредств. И как они без лодок собираются женщин, стариков и детей спасать? Сон разума, блин», — возмущается Влад Б.

Отдельные комментаторы уверены, что проблема в Крыму носит системный характер. Руководство уже давно упустило контроль над состоянием служб, которые всегда должны быть наготове.

«Какое позорище! Типа это оправдание, что они плывут до больницы? Так возьми ты, в условиях ЧС, да и довези их до больницы-то! А потом сам катись на осмотры и парады. И каким образом работники МЧС в районе ЧС передвигаются вплавь?! Вы там совсем офонарели?! Это что такое? Что за способ передвижения сотрудников МЧС?» — пишет Алексей И.

Керчь после ливня 82.mchs.gov.ru

Нашлись и те, кто задал вопросы к самим спасателям, которые решили поплавать за лодкой властей. Люди указали на то, что это выглядит крайне недостойно.

«Ну, хоть плавать умеют. Стыдоба! У них есть чувство собственного достоинства?» — задаётся вопросом Василий О.

Напомним, 17 июня телеканал «Крым 24» опубликовал кадры видеосюжета о том, как глава Крыма Сергей Аксёнов на моторной лодке осмотрел затопленные районы Керчи, а на заднем фоне за его лодкой плывут несколько сотрудников МЧС без плавательных средств.