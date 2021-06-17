Киев, , 15:27 — REGNUM Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект о предоставлении электронных публичных услуг без вмешательства чиновников.

За инициативу в ходе заседания сегодня, 17 июня, проголосовали 263 парламентария при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект обязывает все государственные структуры предоставлять публичные услуги также и в электронной форме, и устанавливает чёткие правила их предоставления. Все цифровые процедуры приравниваются к бумажным.