Москва, , 15:26 — REGNUM Смысл государственной службы состоит в служении обществу и гражданам, а не в выполнении формальных показателей. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

«Чтобы быть действительно эффективным управленцем, которому доверяют, нужно не просто понимать и слышать людей, что, разумеется, само по себе очень важно, без этого никуда — но ещё важнее, что называется, кожей почувствовать проблемы людей, принимать их сердцем, душой, принимать их как свои собственные», — заявил Путин.

«Государственная служба — это прежде всего именно служение: гражданам, обществу, стране», — подчеркнул он.