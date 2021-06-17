Москва, , 15:19 — REGNUM Качество государственного управления должно соответствовать требованиям современной эпохи. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

«В сегодняшнем стремительно меняющемся мире, когда очень много вокруг нас факторов неопределённости, всё важнее становится умение принимать быстрые, порой нестандартные, но вместе с тем выверенные и продуманные решения. Готовность взять на себя ответственность, собрать команду настоящих профессионалов, сработать на общий результат, добиться позитивных ощутимых изменений в интересах людей», — заявил Путин.

«Это, безусловно, вы знаете уже, как следует знаете, главный критерий нашей работе. И здесь именно новое, современное качество управления, прежде всего государственного управления — один из ключевых факторов общего успеха», — подчеркнул он.