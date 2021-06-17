Москва, , 15:20 — REGNUM Несмотря на общепозитивное восприятие инвесторами самого факта саммита президентов России и США и его результатов, благоприятный эффект на финансовых рынках будет очень краткосрочным, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

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«Фактически никаких договоренностей, которые бы что-то всерьёз изменяли в сложившемся геополитическом раскладе, достигнуто не было. И даже наметок таких договоренностей.

Да, возвращаются послы, но это, скорее, уступка с российской стороны, поскольку именно нашей инициативой был отзыв посла, а американского пришлось очень долго и настойчиво уговаривать уехать.

Причем, все совершенные до этого американской стороной враждебные шаги, как то массовая высылка наших дипломатов, захват дипломатических зданий, многочисленные санкции и т. д., не только остаются в силе, но даже не получили какой-то оценки по итогам встречи.

Да, стороны продолжат переговоры по вопросам вооружений, но США определенно не пойдут на какие-то уступки, в частности, на отвод войск и объектов ПВО из Восточной Европы и Прибалтики.

А вот в области стратегических вооружений им особо нечего предложить России, что повысило бы нашу безопасность. И это без учета того, как легко в США следующий президент может отменить ранее подписанные договорённости.

Да и риск какой-то реальной ядерной войны между Россией и США всерьез рынками не воспринимается, соответственно, его снижение или повышение мало волнует инвесторов — деньги после такой войны всё равно будут ни к чему.

Так что все негативные эффекты для российской и мировой экономик, связанные с политическим противостоянием с США остаются в силе, а новый этап политической борьбы в американском Конгрессе может принести и новые санкции, хотя простор для них остается небольшим», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден 16 июня 2021 года в Женеве провели первую двустороннюю встречу.

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