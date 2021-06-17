Кишинёв, , 15:21 — REGNUM В Молдавию вечером 18 июня будет доставлена новая партия российской вакцины от COVID-19 — «Спутник V». Об этом 17 июня сообщил экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон в своём телеграм-канале.

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«Знаю, что большинство наших сограждан с нетерпением ждут новой партии препарата, ведь именно о «Спутнике» меня постоянно спрашивают люди во время встреч в районах», — написал Додон.

Он отметил, что вакцину в Молдавию поставят в качестве гуманитарной помощи. Также лидер «социалистов» заявил, что администрация молдавского президента Майи Санду якобы препятствовала поставке российского препарата.

Стоит отметить, что первую партию вакцины «Спутника V» в Молдавию привезли 24 апреля. Тогда в республику доставили 142 тыс. доз препарата. Согласно данным, на 16 июня, в Молдавии использовали почти 130 тыс. доз вакцины из России.

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