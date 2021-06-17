Джакарта, , 15:16 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что по состоянию на 17 июня количество людей, которым была сделана вторая инъекция вакцины против коронавируса, достигло 11 963 130 человек, сообщает Kompas.

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Согласно полученным данным, первую инъекцию вакцины от коронавируса в Индонезии сделали 21 999 256 человек.

Программа вакцинации в Индонезии преимущественно охватывает медицинских работников, государственных служащих и пожилых людей.

На сегодняшний день полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 1,4 млн медиков, 8 млн госслужащих, 2,4 млн пожилых людей и 1,1 млн учителей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакартызаявил, что все взрослые жители столицы Индонезии пройдут вакцинацию против коронавируса к августу.

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