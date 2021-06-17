Москва, , 15:14 — REGNUM Кадры в системе государственного управления должны отбираться по прозрачным и объективным критериям. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

«Что очень важно, не на протекциях работать, не на связях, а на прозрачных принципах. На основе объективных критериев оценки потенциала каждого человека, чтобы каждый, кто стремится принести пользу стране, достичь новых профессиональных высот, мог это сделать с помощью программ наставничества, конкурсов, других открытых и доступных форматов», — заявил Путин.