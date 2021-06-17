Варшава, , 15:07 — REGNUM За хакерскими атаками на электронную почту и социальные сети польских официальных лиц, в том числе главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика, якобы «может стоять Россия». Об этом 17 июня сообщил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич во время интервью телеканалу TVP Info.

«Все указывает на российский след. Указывало, когда атаки были произведены на государственную инфраструктуру Эстонии, когда были заблокированы трубопроводы в США несколько месяцев назад. Указывает и в нашем случае, когда были взломаны электронная почта и профили в социальных сетях Михала Дворчика и еще ряда политиков», — заявил замминистра.

Заместитель министра добавил, что Польша делает все возможное, чтобы государственные информационные системы были защищены от кибератак.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая кибератака на электронную почту и социальные сети официальных лиц Польши, по официальной версии Варшавы, началась на прошлой неделе.