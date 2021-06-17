Москва, , 15:06 — REGNUM За период своего действия программа кадрового резерва в России позволила подготовить множество управленцев для органов власти разных уровней. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

«Обучение за период действия программы уже прошли более 300 человек. По итогам обучения пятеро из них были назначены федеральными министрами, другие — мэрами городов, топ-менеджерами крупнейших наших компаний, а 39 выпускников программы в настоящий момент возглавляют регионы России», — заявил Путин.

«Среди выпускников текущего потока четверо — действующие руководители субъектов федерации, а трое ваших коллег в период обучения стали временно исполняющими обязанности глав регионов», — указал он.