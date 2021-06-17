Москва, , 15:04 — REGNUM Для России основным результатом встречи в Женеве является приостановка дальнейшей деградации в двусторонних отношениях с США и начало диалога с Америкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«В перспективе возможно продолжение диалога и переход к практическим вопросам их развития в интересах России. Приостановка американских санкций будет благоприятствовать восстановлению российской экономики после пандемии.

Для США основным результатом встречи в Женеве, во-первых, является снижение риска непреднамеренного конфликта. Тем вооружениям, которыми в настоящее время владеет Россия, у США нет противоядия.

Во-вторых, США трудно вести одновременно борьбу с Россией и Китаем. Смягчение отношений с Россией позволит США в области геополитики и международных отношений сконцентрировать внимание на одном сопернике — Китае, который уже «де факто» получил статус «первой» экономики мира», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Женеве 16 июня 2021 года прошла первая встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Это первый очный саммит президентов России и США после избрания Байдена.

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